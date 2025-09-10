Steve Mandanda'dan emeklilik kararı!

Fransa futbol tarihinin efsane kalecilerinden birisi olan Steve Mandanda, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

calendar 10 Eylül 2025 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Steve Mandanda'dan emeklilik kararı!
Kariyerinin büyük bölümünü ülkesinin Olimpik Marsilya takımında geçiren Fransız file bekçisi Steve Mandanda, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Emeklilik kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla duyuran 40 yaşındaki Mandanda, "Bırakma fikrini kabullenmek için zamana ihtiyacım vardı. Birçok takımdan teklif aldım. Ancak hepsine 'hayır' dedim. Kolay olmadı ama evet futbolu bırakma kararı aldım. Daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2004'te Le Havre formasıyla başlayan Mandanda, Olimpik Marsilya'da gösterdiği performansla futbolseverlerin aklında yer etti. Fransız kaleci, ayrıca Crystal Palace ve son olarak Rennes forması giydi.


Mandanda, kulüp efsanelerinden biri haline geldiği Marsilya'da bir Fransa Ligi, 2 Fransa Süper Kupa ve 3 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu elde etti.

Kulüp kariyerinde 797 resmi maça çıkan tecrübeli file bekçisi, Fransa'da 5 kez sezonun en iyi kalecisi seçildi.

Fransa Milli Takımı'nın kalesini ise 35 karşılaşmada koruyan Mandanda, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

