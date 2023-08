ESPN'den Stephen A. Smith, kendisini yanlış haber yaydığı için eleştiren Chicago Bulls guardı Lonzo Ball'a yanıt verdi.



Smith'in, Ball'un dizindeki sakatlığın ağrısı olmadan sandalyeden kalkamayacak kadar kötü olduğunu iddia etmiş olmasından beri, ikili arasında birkaç gündür süregelen bir sözlü atışma başlamıştı.



Lonzo'nun, rahatlıkla oturup kalktığı bir videoyu paylaşarak bu ifadelere karşılık vermesiyle, Stephen A., 'First Take' programında Ball'a sert bir çıkış yaptı:



"Havuz kenarında sandalyede oturup kalkınca gerçekten sağlıklı olduğunu mu sanıyorsun? Her gece 30-35 dakika sahada ileri geri koşmakla bunun ne alakası var?



Hadi ama kardeşim. Başka bir şey demeyeceğim. Ve bir de tüm sosyal medyada ve tabii ki bu web sitelerinde, Bleacher Reports'ta falan aptal aptal konuşan troller de var. 'Stephen A.'in ağzına s*çtı' falan diyorlar.



İstatistiklere bakamıyor musunuz? Kaç maç kaçırdığından haberin var mı? Beni konuşturmayın. Saçmalamayı bırakın. Belki sahada koşabilirsin, belki de birileri abartmıştır, kalkıp oturabiliyorsundur da.



Ama sağlıklı falan değilsin kardeşim. Maçlarının %48'ini kaçırdın ve kariyerinin henüz dördüncü yılındasın. Hepsinden önemlisi, geçen sezonun tamamını ve ondan önceki sezonda da 47 maçı kaçırdığın için, sağlıklı olduğunu ilan ettiğin bir video paylaşamazsın."



Geçtiğimiz Ocak ayında Ball, sol dizinde henüz tam olarak iyileşmediği bir menisküs yırtığı sakatlığı geçirmişti. Lonzo, tam olarak anlaşılmayan çeşitli nedenlerden dolayı düzgün bir şekilde iyileşemeyen dizini, daha iyi hale getirmek adına sonrasında birden fazla ameliyat daha geçirmişti.