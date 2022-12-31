Stefano Okaka'ya Türkiye'den 3 talip

Başakşehir'de forma giyen İtalyan forvet Stefano Okaka'ya Süper Lig'den 3 kulübün talip olduğu ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Stefano Okaka'ya Türkiye'den 3 talip
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31 Aralık 2022 16:49
Stefano Okaka Chuka
Stefano Okaka Chuka
Başakşehir
Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Medipol Başakşehir'de forma giyen İtalyan forvet Stefano Okaka ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; sezon sonunda Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'den 3 kulüp takip ediyor. Özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'ın durumunu takip ettiği belirtilen Okaka için Adana Demirspor'un da nabız yokladığı ve transfer için şartları araştırdığı ifade edildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 25 resmi maça çıkan Okaka, bu maçlarda 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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