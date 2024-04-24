Stefano Denwsill: ''En önemli hedefimiz kupa''

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswill, kupada 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçı ardından açıklamalar yaptı.
Stefano Denswill, "İki stoperin kendi arasında paslaşarak gol atması çok görünen bir şey değil ama bugün demek ki o günmüş. Önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra işler bizim için zorlaşmıştı. Takımla gurur duyuyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim için güzel bir galibiyet oldu." dedi.
En önemli hedeflerini açıklayan Stefano Denswil: "Herkes 3. sıra için mücadele ettiğimizin ve kupayı kaldırmak istediğimizin farkında. Sezon boyunca en önemli hedefimiz kupa. Bizim için çok önemli olacak. Önümüzde bir maç daha var. Bu maçta alacağımız önemli bir skorla finale kalacağız. Avrupa Kupası için bu kupa önemli bir yol. Bunun için yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Stefano Denswill, "İki stoperin kendi arasında paslaşarak gol atması çok görünen bir şey değil ama bugün demek ki o günmüş. Önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra işler bizim için zorlaşmıştı. Takımla gurur duyuyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Bizim için güzel bir galibiyet oldu." dedi.
En önemli hedeflerini açıklayan Stefano Denswil: "Herkes 3. sıra için mücadele ettiğimizin ve kupayı kaldırmak istediğimizin farkında. Sezon boyunca en önemli hedefimiz kupa. Bizim için çok önemli olacak. Önümüzde bir maç daha var. Bu maçta alacağımız önemli bir skorla finale kalacağız. Avrupa Kupası için bu kupa önemli bir yol. Bunun için yolumuza devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
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