Stefano Denswil: 'Türkiye'de Trabzon'dan nefret ediyorlar!'

"TAM BİR ÇILGINLIKTI"

"DURUM BİRAZ KONTROLDEN ÇIKTI"

"BİZE HER YER TRABZON"

"HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR"

"SADECE SAHAYA ÇIKMASI GEREKİYOR"

TRANSFER

Trabzonspor'da forma giyen Stefano Denswil, şampiyonluğun ardından görüşlerini Hollanda basınına aktardı.Şampiyonluk kutlamaları içinsözlerini kullanan 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya erken girmesi için ise,dedi.Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan ve son düdükle birlikte büyük bir sevinç yaşadığı hatırlatılan Hollandalı futbolcu,açıklamasını yaptı.Maçın bitmesiyle yaşadığı durum sorulan Denswil,değerlendirmesinde bulundu.Maç sonunda bazı taraftarların kalp krizi geçirdiğini gördüğünü söyleyen Denswil,diye konuştu.Ailesiyle birlikte evde küçük parti yapıp kutlama yaptıklarını söyleyen savunma oyuncusu,ifadelerini kullandı.Şampiyonluk sonrası çok fazla kutlama mesajı aldığını söyleyen Denswil,şeklinde konuştu.diyen Denswil,değerlendirmesini yaptı.Napoli benzetmesinin ardından Napoli'de Diego Maradona'nın olduğu ve Trabzonspor'da ise Marek Hamsik'in oynatığı söyleyen 28 yaşındaki futbolcu,sözlerini kullandı.Daha önce Ajax'ta ve Belçika'da Club Brugge ile şampiyonluk yaşadığı hatırlatılan ve bir sonraki şampiyonluğunun hangi takımda olacağı sorulan Denswil,dedi.Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi olduğu sorulan başarılı futbolcu, son olarak,ifadelerini kullandı.