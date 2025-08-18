18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Stefan Savic: "Takım yüzde yüzünü verdi"

Trabzonspor'da Stefan Savic, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

calendar 18 Ağustos 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Stefan Savic: 'Takım yüzde yüzünü verdi'
Trabzonspor'un tecrübeli savunmacısı Stefan Savic, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUAN"

Savic, kazanılan 3 puanın önemine dikkat çekerek, "İlk maçı da kazandıktan sonra 6 puan yapmak bizim için önemli olacaktı. Zor olacağını biliyorduk. İyi bir maç oldu takım için. Gol yememek de bizim için çok önemliydi. Bütün yaptığımız çalışmaların ödülü oldu. Çok önemliydi 3 puan, çok mutluyuz." dedi.

"BUGÜN HERKES YÜZDE YÜZÜNÜ VERDİ"

Takımın gelişim sürecine de değinen deneyimli stoper, "Takımımız şu anda inşa halinde olan bir takım. Ama ikinci yarıdaki mücadele mutlu etti. Bütün herkes yüzde yüzünü verdi. Bu beni galibiyetten daha mutlu ediyor. Takımımız iyi gidiyor. Herkes iyi çalışıyor. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
