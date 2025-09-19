Stanimir Stoilov: 'Ayaklarımız yere basmalı'

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, sahalarında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"GOLÜ ERKEN BULMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Stoilov, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Aslında ilk golü hızlı bulduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Hemen ardından ikinci golü bulduk. Bu bizim için çok önemliydi. Bu gollerden sonra oyun stratejimizi değiştirdik. Orta alanı kapatarak, kontra ataklara çıkmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon yakaladık. Beşiktaş iyi oynadı ama biz takım olarak çok iyi organize olduk ve tüm alanları çok iyi kapattık." dedi.

Takımının üretkenliği konusunda daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bulgar teknik adam,ifadelerini kullandı.Stoilov, takımın gelişim sürecine dikkat çekerek,sözleriyle konuşmasını tamamladı.