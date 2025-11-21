Stajyer avukat milli kick boksçu Yakar'ın 'çifte' hedefi

Kick boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan stajyer avukat 25 yaşındaki milli sporcu Berk Yakar, hem mesleğinde ve hem de sporda başarılı olmayı hedefliyor.Kendisini savunmak ve özgüvenini artırmak amacıyla ailesinin yönlendirmesiyle 10 yaşında kick boksa başlayan Yakar, sporu disiplin ve azimle sürdürerek kısa sürede profesyonel seviyeye ulaştı.İl ve bölge müsabakalarında 70 madalya kazanan Yakar, 2018-2025 yılları arasında 10 kez Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu.Bu süreçte Yakar, Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü, Dünya Kupası üçüncülüğü de elde etti.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Yakar, Ankara'da stajyer avukat olarak görev yapmaya başladı.Milli sporcu, 21-30 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'na Elazığ'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda milli takım antrenörü Abdullah Alan gözetiminde hazırlandı.- "Hukuk Fakültesi ve sporu aynı anda götürmek beni çok zorladı"Yakar, AA muhabirine, sporun yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.Küçükken çok fazla zorbalığa uğradığı için özgüven eksikliği yaşadığını anlatan Yakar, "Ailem de bu yüzden beni kick boksa yönlendirdi. 18 yaşına kadar yaklaşık 70'e yakın müsabakaya katıldım ve madalya elde ettim." ifadelerini kullandı.İlk Türkiye şampiyonluğunu 18 yaşında kazandığını aktaran Yakar, "Hukuk Fakültesi ve sporu aynı anda götürmek beni çok zorladı. Sporun verdiği azim, disiplin bana hem avukatlığı hem de Türkiye şampiyonluklarını bir arada getirdi." diye konuştu.Hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Yakar, bu başarıları elde etmek için çok çalıştığını dile getirdi.Yakar, şöyle devam etti:"Şu anda aktif olarak Ankara'da stajyer avukatım. Avukatlığın yanında milli sporcuyum. Abu Dabi'ye gidecek 70 kişilik milli takım kafilesinde avukat olan tek sporcuyum. Milli sporculuğu ve avukatlığı birlikte yapıyorum. Bir aydır Elazığ'da şampiyonaya hazırlanmak için kamp yapıyorum."- "Hem ülkemi hem mesleğimi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum"Yakar, sabah 04.00-05.00 arasında uyandığını ve antrenman yaptığını, saat 09.00'da da adliyeye ve büroya staja gittiğini anlattı.Yakar, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu tempoyu sürdürebilmek için en büyük fedakarlığı uykudan veriyorum çünkü günü kendime yettiremiyorum. Abu Dabi'de düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Hem ülkemi hem mesleğimi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum."