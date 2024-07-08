San Antonio Spurs'ün, Devonte' Graham'ı Charlotte Hornets'a gönderdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Spurs'ün anlaşmanın bir parçası olarak Charlotte'a ikinci tur draft hakkını da göndereceğini bildirdi.



Hornets'ın Graham'ı serbest bırakarak serbest oyuncu olmasına izin vermeyi planladığı ve kendisine kontratındaki 2,85 milyon dolarlık kısmi garantili maaşı da ödeyeceği açıklandı.



Bunun karşılığında Hornets'ın, takasta gelecekte başka bir seçim hakkı elde edeceği kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Graham, maç başına 13,6 dakikada 5 sayı ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.





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