Spurs, DeRozan ve Aldridge'i takas etmeyi düşünebilir!

CNBC'den Jabari Young, San Antonio Spurs'ün, bu sezondan sonra DeMar DeRozan ve LaMarcus Aldridge'i takas etmeyi düşünebileceğini belirtti.



San Antonio, kadrosunu iki yıldız etrafında oluşturmayı düşünse de, iki oyuncunun da takas edilmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.



DeRozan'ın Jimmy Butler ile olan ilişkisi göz önüne alındığında, Miami Heat'in kendisi ile anlaşmak için güçlü bir aday olması muhtemel olarak görülüyor. DeRozan'ın gelecek sezon için 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanması bekleniyor.



Aldridge, daha önce de takas hamleleri ile bağlantılıydı. Spurs'ün kendisini takas etmeye karar vermesi durumunda, Portland Trail Blazers'a dönüp Damian Lillard ile yeniden bir araya gelmek isteme ihtimali, konuşulanlar arasında.



Portland da ayrıca Lillard ve CJ McCollum ile birlikte takıma üçüncü bir yıldız ekleme niyetindeydi.



