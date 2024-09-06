Sporx artık Ofsayt'ta da sizlerle

Sporx, Ofsayt uygulamasında da sizlerle buluşacak ve özel içeriklerini paylaşacak.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sporx artık Ofsayt'ta da sizlerle
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06 Eylül 2024 16:02
Son güncelleme 06 Eylül 2024 16:10
Türkiye'nin en hızlı spor içerik platformu Sporx artık Ofsayt'ta da sizlerle bulaşacak.

* Hızlı maç sonuçları
* Detaylı istatistikler
* Eğlenceli Oyunlar
* Sosyal Medya İçerikleri

.... Ve çok daha fazlası için Ofsayt uygulamasını ŞİMDİ keşfedin: https://www.ofsayt.com/

Ofsayt uygulamasını, telefonunuza indirerek Sporx'i takip edebilir ve uygulamada yer alan Akış sayfasında, Ofsayt için ürettiğimiz özel içeriklere ulaşabilirsiniz.

Ofsayt'a üye olurken Sporx kodunu kullanırsanız, ekstra 2000 Ofsayt kredisi kazanabilir ve bu kredileri, marketteki çeşitli ürünlerde harcayabilirsiniz.

Ofsayt'ı Android telefonuna indirmek için buraya tıklaman yeterli.

Ofsayt'ı iPhone'une indirmek için buraya tıklaman yeterli.

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