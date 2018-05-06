Sporting ile Benfica puanları paylaştı, Porto şampiyon oldu!

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— Sporx (@sporx) 5 Mayıs 2018

Portekiz Ligi'nde 33. haftadaile0-0 berabere kalmasıyla birlikteşampiyonluğunu ilan etti.Portekiz Ligi'nde şampiyon Porto! Ligin 33. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi.Ligde 2 ve 3. sırada yer alan takımların kozlarını paylaştığı mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Bu sonuçla birlikte Benfica ve Sporting'in puanı 78 oldu. Porto ise 1 maç eksiğine rağmen 1 hafta kala 82 puanla şampiyonluğu garantiledi.