Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sporting 2-0 kazandı.



Sporting'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Gyökeres ve 90+3'te Geny Catamo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sporting, ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Porto ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Sporting, Arouca deplasmanına gidecek. Porto, evinde Farense ile karşılaşacak.





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