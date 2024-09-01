Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sporting 2-0 kazandı.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Gyökeres ve 90+3'te Geny Catamo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Porto ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sporting, Arouca deplasmanına gidecek. Porto, evinde Farense ile karşılaşacak.
Sporting'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Gyökeres ve 90+3'te Geny Catamo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sporting, ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Porto ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Sporting, Arouca deplasmanına gidecek. Porto, evinde Farense ile karşılaşacak.
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