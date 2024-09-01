Sporting, dev maçta iki golle güldü

Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting, Porto'yu 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting, dev maçta iki golle güldü
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01 Eylül 2024 00:33
Son güncelleme 01 Eylül 2024 00:40
Portekiz Premier Lig 4. hafta maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sporting 2-0 kazandı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 72. dakikada penaltıdan Gyökeres ve 90+3'te Geny Catamo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sporting, ligde 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti. Porto ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sporting, Arouca deplasmanına gidecek. Porto, evinde Farense ile karşılaşacak.

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