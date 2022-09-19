Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de tamamlanan 6. hafta karşılaşmalarının ardında lider değişti.
Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor-Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor-Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.
Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.
Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.
Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1
Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1
Bodrumspor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2
Göztepe-Altınordu: 1-0
- Puan durumu
Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
7. haftanın programı
Milli maç arası nedeniyle 1. Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Ligde 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla sürecek.
Maç programı şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
Günün ilk maçında Tuzlaspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Saat 16.00 seansında yapılan Bodrumspor-Manisa FK mücadelesi 1-1 beraberlik, Yılport Samsunspor-Sakaryaspor karşılaşması ise 3-2 ev sahibi ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.
Haftanın kapanış maçında ise İzmir derbisinde Göztepe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 1-0 kazandı.
Haftaya 10 puan ve averajla lider giren Bodrumspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Rakibinin puan kapattığı haftada bir başka 10 puanı bulunan namağlup Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 ile geçen Eyüpspor, 13 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.
Ligde 6. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Yeni Malatyaspor-Altay: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 3-2
Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Çaykur Rizespor: 2-0
Eyüpspor-Beyçimento Bandırmaspor: 4-1
Tuzlaspor-Pendikspor: 1-1
Bodrumspor-Manisa FK: 1-1
Yılport Samsunspor-Sakaryaspor: 3-2
Göztepe-Altınordu: 1-0
- Puan durumu
Ligde 6. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. EYÜPSPOR
|6
|4
|1
|1
|10
|7
|3
|13
|2. BODRUMSPOR
|6
|3
|2
|1
|13
|8
|5
|11
|3. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|3
|2
|1
|12
|10
|2
|11
|4. BOLUSPOR
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|2
|10
|5. BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR
|5
|3
|1
|1
|8
|7
|1
|10
|6. SAKARYASPOR
|6
|3
|0
|3
|9
|7
|2
|9
|7. YILPORT SAMSUNSPOR
|6
|2
|3
|1
|9
|7
|2
|9
|8. PENDİKSPOR
|6
|2
|3
|1
|5
|4
|1
|9
|9. MANİSA FK
|5
|2
|2
|1
|7
|6
|1
|8
|10. TUZLASPOR
|6
|2
|2
|2
|8
|8
|0
|8
|11. GÖZTEPE
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|12. ADANASPOR
|6
|1
|4
|1
|8
|7
|1
|7
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|5
|1
|3
|1
|6
|4
|2
|6
|14. GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|3
|2
|9
|10
|-1
|6
|15. ALTAY
|6
|1
|2
|3
|4
|7
|-3
|5
|16. ALTINORDU
|5
|0
|3
|2
|5
|8
|-3
|3
|17. ERZURUMSPOR
|5
|0
|3
|2
|6
|10
|-4
|3
|18. YENİ MALATYASPOR
|6
|0
|3
|3
|6
|13
|-7
|3
|19. ALTAŞ DENİZLİSPOR
|6
|0
|2
|4
|5
|9
|-4
|2
Milli maç arası nedeniyle 1. Lig'de gelecek hafta sonu maç yapılmayacak. Ligde 12 gün aranın ardından heyecan, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 7. hafta maçlarıyla sürecek.
Maç programı şöyle:
1 Ekim Cumartesi:
13.30 Pendikspor-Göztepe (Pendik)
16.00 Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Altay-Eyüpspor (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Çaykur Rizespor-Bodrumspor (Çaykur Didi)
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
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