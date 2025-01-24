Spoelstra: "Butler mevzusunu artık aşmamız lazım"

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Jimmy Butler'ın takımdan uzaklaştırma cezası alması konusunu "geride bırakmaları" gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Spoelstra: 'Butler mevzusunu artık aşmamız lazım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2025 15:18
Son güncelleme 24 Ocak 2025 15:22
Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Jimmy Butler'ın takımdan uzaklaştırma cezası alması konusunu "geride bırakmaları" gerektiğini söyledi.

Spoelstra, Heat'in son beş maçında aldığı dört yenilgiyle son zamanlardaki durgunluktan kurtulmaya çalışırken, Butler merkezli dramayla zaman kaybetmek istemediğini açıkladı.

Muhabirlere konuşan Spoelstra, takıma mesajının "bunu aşın artık" şeklinde olduğunu belirtirken, NBA'de bu tür şeylerin olağanlığının altını çizdi:

"Takımımıza söylediğim şey bunu aşmaları gerektiğiydi. NBA hayatı böyledir; bu hayatı bizler seçtik. Bunların önceden tahmin edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz."

Butler, Heat'in "takım kurallarını hiçe sayma, itaatsiz davranış ve takıma zarar veren davranışları" nedeniyle iki maç ceza alması sebebiyle, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçta forma giymemişti. Bu cezaya Milwaukee'ye giden uçağı kaçırması da dahildi.

Butler, son üç hafta içinde Heat tarafından takıma zarar veren davranışları nedeniyle ikinci kez ceza almış oldu.

İlk ceza açıklandığında, Heat ekibi Butler ve temsilcilerinin takas edilmek istediğini açıkça belirttikten sonra "teklifleri dinleyeceklerini" söylemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery