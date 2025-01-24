Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Jimmy Butler'ın takımdan uzaklaştırma cezası alması konusunu "geride bırakmaları" gerektiğini söyledi.



Spoelstra, Heat'in son beş maçında aldığı dört yenilgiyle son zamanlardaki durgunluktan kurtulmaya çalışırken, Butler merkezli dramayla zaman kaybetmek istemediğini açıkladı.



Muhabirlere konuşan Spoelstra, takıma mesajının "bunu aşın artık" şeklinde olduğunu belirtirken, NBA'de bu tür şeylerin olağanlığının altını çizdi:



"Takımımıza söylediğim şey bunu aşmaları gerektiğiydi. NBA hayatı böyledir; bu hayatı bizler seçtik. Bunların önceden tahmin edilebilir olduğunu düşünüyorsanız, kesinlikle yanılıyorsunuz."



Butler, Heat'in "takım kurallarını hiçe sayma, itaatsiz davranış ve takıma zarar veren davranışları" nedeniyle iki maç ceza alması sebebiyle, dün gece Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçta forma giymemişti. Bu cezaya Milwaukee'ye giden uçağı kaçırması da dahildi.



Butler, son üç hafta içinde Heat tarafından takıma zarar veren davranışları nedeniyle ikinci kez ceza almış oldu.



İlk ceza açıklandığında, Heat ekibi Butler ve temsilcilerinin takas edilmek istediğini açıkça belirttikten sonra "teklifleri dinleyeceklerini" söylemişti.



