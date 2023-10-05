Spartak Trnava - Fenerbahçe: 11'ler

Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Spartak Trnava - Fenerbahçe: 11'ler
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05 Ekim 2023 20:50
Son güncelleme 05 Ekim 2023 20:53
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup oldu.

11'ler

Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Duris, Daniel

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Mert Hakan, King, Kent, Batshuayi



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Eksikler

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadroya yer almayan İrfan Can Kahveci da maçta olmayacak. 

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.

262. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 262. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 261 müsabakada 102 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 350 kez havalandırırken, kalesinde ise 370 gol gördü.

Avrupa deplasmanlarında bu sezon gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi.

Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Gol ortalaması 3,4

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da çıktığı müsabakalarda gol yollarında sıkıntı yaşamadı.

Toplamda 7 müsabaka oynayan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 24 kez havalandırdı ve maç başına 3,4 gol ortalaması tutturdu.

Son 19 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana oynadığı Avrupa maçlarında sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 19 maça çıkan Fenerbahçe, 15 galibiyet ile 3 beraberlik elde etti.

Konferans Ligi'nde 10. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 10. maçını yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

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