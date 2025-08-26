Spartak Moskova, Cuesta'dan vazgeçti!

Spartak Moskova, Galatasaray'da forma giyen Carlos Cuesta'nın transferinden vazgeçti.
Championat'ta yer alan habere göre Kolombiyalı stoper, cumartesi gününden bu yana Moskova'daydı ancak Rus kulübü fikrini son anda değiştirdi ve transferden vazgeçti.
Spartak Moskova, Cuesta için 6.5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecekti.
