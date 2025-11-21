21 Kasım
Spalletti'den Kenan Yıldız için sözleşme açıklaması!

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kenan Yıldız'ın sözleşmesi hakkında konuştu.

calendar 21 Kasım 2025 14:47 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Spalletti'den Kenan Yıldız için sözleşme açıklaması!
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, genç yıldız Kenan Yıldız hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu ve sözleşme yenileme sürecine de değindi.

"KULÜP KARAR VERİR"

Spalletti, Kenan Yıldız'ın yeni kontratı konusunda kararın kulüpte olduğunu söyledi:


"Kontrat yenileme konusu bana bağlı değil. Ben gözlemler, dinlerim; ne yapılacağına kulüp karar verir."

"MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN İSİM"

Deneyimli teknik adam, Kenan'ın oyuna etkisini şöyle tanımladı:

"Yıldız, diğer bazı oyuncular gibi maçın kaderini değiştirebilen bir isim  benim 'gecedeki atış' dediğim oyuncu tipi. Onun için bu benzetmeyi yapmayı seviyorum."

"TAKIM LİDERLERİNDEN BİRİ"

Spalletti, Kenan'ın karakterine ve takımla uyumuna da özel vurgu yaptı:

"Yıldız ile iletişim kuran herkes aslında tüm takımla iletişim kurmuş olur. Takımın bir parçası olmayı biliyor ve gerçek bir liderlik gösteriyor. Bana göre o en iyisi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
