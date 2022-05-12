Soykan Başar: 'Arda Güler'in yerini doldururuz'

"ÇOK İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

"YERİNİ DOLDURURUZ"

İsrail'de 16 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesi Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, 17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ile futbolcular Efe Arda Koyuncu ile Can Yılmaz Uzun, basın mensuplarının sorularını cevapladı.Ay-yıldızlı ekibin katılacağı şampiyonanın önemine dikkati çeken Tolunay Kafkas,diye konuştu.Antrenör ve oyuncu gelişimine önem verdiklerini kaydeden Kafkas,ifadelerini kullandı.Türkiye'de genç oyunculara yeterli şansın verilmediğini aktaran Kafkas,açıklamasını yaptı.17 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar,şeklinde konuştu.Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili Başar,diye konuştu.Milli oyunculardan Efe Arda Koyuncu,ifadelerini kullandı.Ay-yıldızlı futbolculardan Can Yılmaz Uzun iseşeklinde görüş belirtti.