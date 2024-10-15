Southampton'da Paul Onuachu övgüsü!

Southampton efsanesi Benali, eski Trabzonsporlu Onuachu'nun kısa sürede vazgeçilmez bir oyuncu olacağını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Southampton'da Paul Onuachu övgüsü!
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15 Ekim 2024 10:43
Trabzonspor'un geçen yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı hedeflediği Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Southampton'da sezonun ilk maçına çıkarken gözler yeniden ona çevrildi.

Premier Lig deneyimi olan dev forvet, Arsenal karşısında 16 dakika süre alarak bu sezon ilk kez forma giydi. Southampton'daki geleceği belirsiz olan Onuachu'nun, Trabzonspor'un radarında olması bordo-mavili taraftarları da heyecanlandırıyor.

SOUTHAMPTON EFSANESİNDEN ÖVGÜ

Southampton efsanelerinden Francis Benali, 30 yaşındaki golcüyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Benali, Onuachu'nun yeteneklerine ve fiziksel özelliklerine dikkat çekerek, "Paul Onuachu kısa süre içinde takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olacaktır. Ross Stewart'ın sakatlığı nedeniyle daha fazla şans bulacak gibi görünüyor. Fiziksel olarak güçlü ve hava toplarında etkili bir oyuncu. Takıma büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

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