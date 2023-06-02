Souness'a bile yer aranıyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi.
Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.
Davet edilen Graeme Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı. 52 bin kapasiteli Aslantepe Pazar akşamı tamamen dolacak.
Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.
Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.
Davet edilen Graeme Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı. 52 bin kapasiteli Aslantepe Pazar akşamı tamamen dolacak.
Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.