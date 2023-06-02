Souness'a bile yer aranıyor

Fenerbahçe derbisi ve kupa töreni için 150 bini aşkın talep geldi. Satışa çıkan biletler hemen biterken yönetim, davet ettiği efsane isimlere yer bulamıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Souness'a bile yer aranıyor
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02 Haziran 2023 12:40
Son güncelleme 02 Haziran 2023 12:44
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin satışa çıkan biletleri bir dakika içinde tükendi.

Telefonları susmayan sarı-kırmızılı yöneticiler, bilet konusunda acil bir toplantı yaptı.

Davet edilen Graeme Souness'a bile Nef Stadyumu'nda yer arandığı ortaya çıktı. 52 bin kapasiteli Aslantepe Pazar akşamı tamamen dolacak.

Galatasaray kulübüne şu ana kadar 150 binden fazla talep geldiği bildirildi. Basın tribününe bile 250 kişinin akreditasyon olduğu öğrenildi.
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