10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Sörloth'tan Gazze açıklaması: "Tüm insanlar için üzülüyoruz"

Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile karşılaşacak olan Norveç'te Alexander Sörloth ve teknik direktör Stale Solbakken karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

calendar 10 Ekim 2025 14:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Sörloth'tan Gazze açıklaması: 'Tüm insanlar için üzülüyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Norveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, yarın İsrail ile atmosferi farklı bir maç oynayacaklarını söyledi.

Solbakken, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın yapacakları İsrail maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Oyuncularının süreç boyunca hassas davrandığını belirten Solbakken, "Spor dışı nedenlerden dolayı bu maçın özel bir maç olduğu gerçeğini görmezden gelemezsiniz. Ama oyuncularım bu konuyu iyi yönettiler ve umarım maç sırasında her şey barış içinde geçer." diye konuştu.


Futbol kamuoyundaki tartışmaların ilk günden itibaren dikkat dağınıklığına neden olabileceğini bildiklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Bununla iyi başa çıktık ve bu koşullar altında da performansımızı sergileyebildik. Bence bu kez politikayı halleden liderler de futbol federasyonunda var." dedi.

Ateşkes anlaşmasının kendilerinin rahatlayıp rahatlatmadığıyla ilgili soruya Solbakken, "Umarım her şey tüm taraflar için iyi gider, herkes memnun olur. Bu durum futboldan çok daha büyük bir şey." yanıtını verdi.

Solbakken, Martin Odegaard'ın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili de "Takımda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Kaptan, tüm eleme maçlarında bizim için harika bir performans gösterdi ama biz de neredeyse tüm Uluslar Ligi maçlarını onsuz oynadık. Yani onsuz iyi performans gösteremeyeceğimizi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sörloth: "Çoğumuz durumu biliyoruz ve etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz"

Basın toplantısında konuşan Alexander Sörloth, "Çok önemli bir maç. Çoğumuz durumu biliyoruz ve etkilenen tüm insanlar için üzülüyoruz. Bence bizim için en iyisi maça odaklanmak. Evet, biz profesyoneliz ve işimizi yapacağız." dedi.

İsrail maçı öncesi yaşananlarla ilgili kendi aralarında konuştuklarını belirten 29 yaşındaki forvet, federasyon başkanı Lise Klaverness ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Bence o harika birisi. Onu yıllardır tanıyorum ve o işine el atan bir lider. Düşündüğünü söylemekten çekinmiyor. Bence Lise Klaveness cesur. Böyle bir lidere sahip olmak bizim için gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Sörloth, yarın Martin Odegaard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla ilgili, "O en iyi oyuncularımızdan biri. Tabii ki onu özleyeceğiz ama daha önce de onsuz iyi oynadık, çünkü çok iyi oyuncularımız var." görüşünü paylaştı.

Deneyimli oyuncu, "Milli takımda kendini kanıtlamak için biraz baskı hissediyor musun?" sorusuna, "Hayır, milli takımda uzun yıllardır çok iyi oynuyorum, takım da çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden şu anda baskı hissetmiyorum." yanıtını verdi.

 Reklam 
