Sörloth'tan Gazze açıklaması: 'Tüm insanlar için üzülüyoruz'

Norveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stale Solbakken, yarın İsrail ile atmosferi farklı bir maç oynayacaklarını söyledi.Solbakken, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın yapacakları İsrail maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.Oyuncularının süreç boyunca hassas davrandığını belirten Solbakken,diye konuştu.Futbol kamuoyundaki tartışmaların ilk günden itibaren dikkat dağınıklığına neden olabileceğini bildiklerini aktaran deneyimli teknik adam,dedi.Ateşkes anlaşmasının kendilerinin rahatlayıp rahatlatmadığıyla ilgili soruya Solbakken,yanıtını verdi.Solbakken, Martin Odegaard'ın forma giyemeyecek olmasıyla ilgili deifadelerini kullandı.Basın toplantısında konuşan Alexander Sörloth,dedi.İsrail maçı öncesi yaşananlarla ilgili kendi aralarında konuştuklarını belirten 29 yaşındaki forvet, federasyon başkanı Lise Klaverness ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine,ifadelerini kullandı.Sörloth, yarın Martin Odegaard'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla ilgili,görüşünü paylaştı.Deneyimli oyuncu, "Milli takımda kendini kanıtlamak için biraz baskı hissediyor musun?" sorusuna,yanıtını verdi.