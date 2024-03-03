Sörloth şov yaptı Villareal kazandı

LaLiga karşılaşmasında Villareal ağırladığı Granada'yı 5-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sörloth şov yaptı Villareal kazandı
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03 Mart 2024 17:54
LaLiga 27. hafta karşılaşmasında Villareal konuk ettiği Granada'yı 5-1 mağlup etti.

Villareal'e galibiyeti getiren golleri 7, 19 ve 68. dakikalarda Alexander Sörloth, 32. dakikada Etienne Capoue ve 47. dakikada Gonçalo Guedes, Granada'nın golünü ise 90+1. dakikada Theo Corbeanu kaydetti.

Villareal bu galibiyetle puanını 32'ye yükseltirken, Granada ise 14 puanda kaldı.

Villareal bir sonraki karşılaşmasında Real Betis deplasmanına giderken, Granada ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.

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