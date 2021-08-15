Sörloth kadroda yer almadı, Leipzig mağlubiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'da ilk hafta mücadelesinde Mainz, konuk ettiği Leipzig'i 1-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sörloth kadroda yer almadı, Leipzig mağlubiyetle başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2021 18:30
Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında Mainz, Leipzig'i ağırladı.

Mewa Arena'da oynanan müsabaka, Mainz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikadar Niakhate kaydetti.

Leipzig'de transferde adı Türk takımlarıyla da anılan Alexander Sörloth, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Mainz, sezona 3 puanla başladı. Leipzig ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.

Mainz, gelecek hafta Bochum deplasmanına konuk olacak. Leipzig ise Stuttgart'ı ağırlayacak.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.