Sörloth kadroda yer almadı, Leipzig mağlubiyetle başladı!

Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında Mainz, Leipzig'i ağırladı.



Mewa Arena'da oynanan müsabaka, Mainz'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikadar Niakhate kaydetti.



Leipzig'de transferde adı Türk takımlarıyla da anılan Alexander Sörloth, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Mainz, sezona 3 puanla başladı. Leipzig ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.



Mainz, gelecek hafta Bochum deplasmanına konuk olacak. Leipzig ise Stuttgart'ı ağırlayacak.



