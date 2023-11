Soner Aydoğdu: 'Beşiktaş'la 3 puan için oynayacağız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, ligde her takımın birbirini yenecek güçte olduğuna işaret ederek, "Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz." dedi.



Kırmızı-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'a karşı takımın ekstra motive olduğunu söyledi.



"3 PUAN MÜCADELESİ VERECEĞİZ"



Hem takımı hem de taraftarları güzel bir maç beklediğine işaret eden Soner Aydoğdu, "Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Bütün Türkiye sizi izleyecek. O yüzden böyle maçlardan keyif almak her zaman güzeldir. İçeride oynadığımız için taraftarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz, bu da bizi ekstra motive ediyor. Zaten İstanbul takımlarına karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Çok zorlu maçlardan bir tanesi. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz." ifadesini kullandı.



Antrenmanların çok tempolu geçtiğini vurgulayan kırmızı-beyazlı oyuncu Soner Aydoğdu, şöyle devam etti:



"Moralimiz yerinde, sadece son maçta hak etmediğimiz mağlubiyeti aldık. Farklı bir galibiyet alabileceğimiz maçta mağlup olduk. Aslında çok gol kaçırdık. Onları atsak skor çok daha farklı olabilirdi. Bunun üzgünlüğü var ama o maçta kalamayız. Şimdi çok güzel bir maçımız var önümüzde, en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli maç arasını çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hedefimizin tabii ki 3 puan. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Ligde herkes birbirini yenebiliyor. Tamam, Beşiktaş İstanbul takımı, büyük takım ama sonuçta ligde artık herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. Biz de kaliteli bir takımız ve Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. Ligde herkes herkesi yenebiliyor, kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz ve taraftarımızın bize verdiği coşku ile 3 puan için sahada oynayacağız."



Soner Aydoğdu, takımın ceza sahasında çok topla buluştuğunu ancak pozisyonları gol ile neticelendiremediğini hatırlatarak, "Hiç pozisyona girmemektense, girmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Elbette deneye deneye idmanlarda ekstra yapa yapa yakaladığımız pozisyonlar illaki golle neticelendirilecektir." diye konuştu.





