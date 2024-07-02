Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda

Wimbledon'da tek kadınlarda son şampiyon Çek Marketa Vondrousova, ilk turda essica Bouzas Maneiro'ya 2-0 yenilerek elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Son şampiyon Vondrousova'dan Wimbledon'a erken veda
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02 Temmuz 2024 20:08
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda son şampiyon Çek Marketa Vondrousova, ilk turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, 6 numaralı seribaşı Vondrousova, İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 7 dakika süren mücadelede rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çek tenisçi, turnuvaya ilk turda veda etti.

2022 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Belçikalı Elena-Gabriela Ruse'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Ashlyn Krueger'i 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Tek erkeklerde bu yıl son kez Wimbledon'da mücadele etmeyi planlayan Büyük Britanyalı Andy Murray, turnuvadan çekildi.

10 gün önce sırtından operasyon geçiren 37 yaşındaki Murray, Wimbledon'da 2013 ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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