Somasporlu Kamil Fidan, Süper Lig'de

TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamil Fidan, Süper Lig'e transfer oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Somasporlu Kamil Fidan, Süper Lig'de
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10 Temmuz 2024 14:15
TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamil Fidan, Süper Lig'e gitti.

Bu sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor, Kamil Fidan transferi için Somaspor ile anlaşmaya vardı. Somaspor'un bu transferden 6 milyon TL'lik gelir elde edeceği ifade edildi. Hendekspor'da yetişen Kamil, Somaspor'da geçen sezon 35 resmi müsabakaya çıktı. Toplam 2 bin 155 dakika süre alan genç oyuncu istikrarlı bir grafik ortaya koydu.

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