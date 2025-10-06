Somaspor'dan farklı siftah

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Somaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında 7-1 kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.



Borçları yüzünden silinen puanlarıyla eksi 35 puanla sonuncu sırada yer alan zayıf rakibi karşısında gol şov yapan siyah-beyazlılar 4 puana ulaşarak az da olsa rahat nefes aldı. Sezona kötü bir giriş yapan Somaspor 2'nci haftada sadece deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kalmıştı.



Siyah-beyazlılar bu maça kadar Gebzespor, Mardin 1969 Spor, Ankara Demirspor (D), Muşspor (D) ve Aliağa FK'ya mağlup olmuştu.



