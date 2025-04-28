Solskjaer'in derbide en büyük üç kozu!

Beşiktaş dev derbide Fenerbahçe'ye misafir olacak. Öncesinde Hatayspor'u 5-1'lik skorla deviren siyah beyazlılar bu sezon derbilerdeki başarısını tekrar etmek istiyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, bu kritik mücadelede üç önemli oyuncusuna güveniyor: Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gedson Fernandes.



Rafa Silva, Solksjaer'in oyun planında kilit bir oyuncu olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu siyah beyazlı formayla çıktığı 44 maçta 16 gol, 12 asistlik performans sergiledi ve çok formda.



IMMOBILE ÇOK MOTİVE



Ciro İmmobile de suskunluğunu Hatayspor maçında yaptığı hat-trickle bozdu. Kendisine gelen ve çok motive durumda olan İtalyan yıldız, Fenerbahçe derbisini iple çekiyor.



GEDSON KARİYERİNİN SEZONUNU YAŞIYOR



Gedson Fernandes de Beşiktaş'ın oyun kurulumda ve savunma-hücum geçişlerinde kritik rol oynuyor. 26 yaşındaki futbolcu, kariyerinin altın sezonunu yaşıyor. Bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 45 mücadelede 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Solskjaer'in orta sahadaki en büyük kozu, Taslica'yı etkisiz hale getirmeye çalışacak.



