Solskjaer: "Hastalığı nedeniyle kadro dışı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Solskjaer: 'Hastalığı nedeniyle kadro dışı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2025 19:59
Son güncelleme 01 Mart 2025 20:01
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalar yaptı. 

Mücadele öncesi konuşan Solskjaer, "Özel bir haffta sonu. Ramazan ayı mübarek olsun, 3 Mart kulübümüzün doğum günü. Taraftarımıza doğum günümüz kutlu olsun demek istiyoruz." dedi. 

Rakibi Kayserispor ile ilgili de konuşan deneyimli hoca "Daha yeni başladık! Umarım pozitif süreç devam eder. Bugün de oyuncularımız için bir test, meydan okuma olacak çünkü rakibimiz yeni hocasıyla çıkışa geçen iyi bir takım." ifadelerini kullandı. 

"BU NEDENLE KADRO DIŞI"

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo ile ilgili de açıklama yapan Ole, "Elan çok iyi idman yaptı ama hastalığı vardı. Tam yüzde yüz hazır değil bu yüzden. Tüm oyuncularım fit, iyi çalışıyor. Elan da iyi çalıştı ama hastalığı nedeniyle kadro dışında kaldı. Zamanla süre bulacak ve takımın içerisine monte edilecek." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery