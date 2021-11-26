Solhanspor evinde Altekma'yı devirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Altekma'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı,
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Oğuzhan Tarakçı (Kerem Yaman, Garkoroudi, Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Setler: 25-17, 25-17, 22-25, 25-19
Süre: 116 dakika (27, 25, 30, 34)
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı,
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)
Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Oğuzhan Tarakçı (Kerem Yaman, Garkoroudi, Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)
Setler: 25-17, 25-17, 22-25, 25-19
Süre: 116 dakika (27, 25, 30, 34)