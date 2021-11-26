Solhanspor evinde Altekma'yı devirdi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Altekma'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Solhanspor evinde Altekma'yı devirdi
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26 Kasım 2021 16:54
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı,

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Uğur Kılınç, Dautefendic, Murat Karakaya, Miskevich (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Ali Samet İçmeğiz)

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Ömer Furkan Dur, Buculjevic, Hamacher, Oğuzhan Tarakçı (Kerem Yaman, Garkoroudi, Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Setler: 25-17, 25-17, 22-25, 25-19

Süre: 116 dakika (27, 25, 30, 34)


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