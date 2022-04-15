Sol kanatta forma yine Nwakaeme'nin

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da hücum hattında yaşanan Nwakaeme-Kouassi ikileminde karar çıktı.



Ligin 59 golle en skorer takımı olmasına rağmen puan kayıplarının yaşandığı son üç haftada sadece dört gol atabilen Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son zamanlarda formsuz bir dönem geçirse de takımın en önemli hücum silahı olan Anthony Nwakaeme'ye yine forma verme kararı aldığı belirtildi.



Son haftalarda antrenmanlarda ve maçlarda bulduğu kısa sürelerde kendini gösteren Jean Kouassi'yi ilk 11'de başlatma fikri üzerine de düşünen Avcı'nın, bu haftada Fildişi Sahilli oyuncuyu yedek bırakacağı ifade edildi.





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