23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
14:30
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
14:15
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
14:30
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
0-015'
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
1-017'
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Söke 1970 Spor'da Anıl Can Yolgörmez'le yollar ayrıldı

Söke 1970 Spor'da teknik direktör Anıl Can Yolgörmez'le yollar ayrıldı.

calendar 23 Kasım 2025 13:33
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Söke 1970 Spor'da Anıl Can Yolgörmez'le yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Söke 1970 Spor'da teknik direktör Anıl Can Yolgörmez'le yolların karşılıklı olarak ayrıldığı açıklandı.

Anıl Can Yolgörmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ege ekibine veda etti. Yolgörmez, "Sezon başlarken hedefimiz maliyeti düşük, genç ve gelişime açık bir kadro oluşturmaktı. Ligde kalmak ve oyuncu yetiştirmek ilk amacımızdı. Ancak hem denemelerden aldığımız 12 futbolcu hem de ilk kez profesyonel maça çıkan oyuncularımızla beklentilerin çok üzerine çıkan bir takım olduk" dedi.

Söke 1970 Spor'un sezon boyunca birçok zorlukla karşılaştığını vurgulayan Yolgörmez, "Stadı olmayan, sürekli deplasmanda oynayan ve ligde sponsoru olmayan tek takım olmamıza rağmen haftalarca liderlik ve Play-Off yarışında yer aldık. Bunu sağlayan, kurduğumuz aile ortamıydı. Bu yolculukta kaptanlarıma, tüm oyuncularıma ve kulüp emekçilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.