ŞOK! Roma, Mourinho'yu gönderdi

AS Roma, başarısız sonuçların ardından Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
ŞOK! Roma, Mourinho'yu gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2024 11:33
AS Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Roma kulübünden yapılan açıklamada, "Mourinho ve teknik ekibinin derhal geçerli olmak üzere kulüpten ayrılacak." ifadeleri kullandı.

İtalyan kulübünün sahibi Dan Friedkin, "Jose'ye Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için teşekkür ediyoruz. Ancak, kulübün menfaatleri açısından acil bir değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

AVRUPA'DA KUPA KAZANDIRDI

Roma'ya 2022'de ilk UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıran ve geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştıran Jose Mourinho, 2021 yılından bu yana çalıştığı sarı kırmızılı kulüpte 138 maça çıktı ve 1.70 puan ortalaması yakaladı.

Portekizli teknik adam ile Roma, bu sezon 20 lig maçında 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet alarak 9. sırada yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery