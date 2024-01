Sofiane Feghouli: ''Hedefimiz turnuvayı kazanmak''

Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Angola ile karşılaşacak Cezayir'de Fatih Karagümrük forması giyen yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, karşılaşma öncesi Foot Mercato'ya açıklamalarda bulundu.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal ile ilgili konuşan Feghouli, ''Youcef benim küçük kardeşim. İyi gününde de kötü gününde de her zaman arkasındayım ve yanındayım. Bazen sosyal medya bazı kişilere zarar verebiliyor. Artık sadece Afrika Kupası'na konsantre olması gerekiyor çünkü ihtiyacımız olan şey bu. Onun tüm Cezayirlilere karşı sorumluluğu var. Antrenmanlara odaklandı, fiziksel olarak çok güçlü, çok çalıştı. Bu dönemde güçlendi. Bize daha fazlasını getireceğini, kendisi için, bizim için, ailesi için ama her şeyden önce Cezayir için parlayacağını umuyoruz.'' dedi.



''HEDEFİMİZ ÇOK AÇIK''



Afrika Kupası hedefleri hakkında da konuşan yıldız oyuncu, ''Benim açımdan hedef çok açık. Finale kadar maçları peş peşe oynamamız ve bu rekabeti, turnuvayı kazanmamız gerekiyor. Angola karşısında güçlü başlayıp, hemen üç puan alarak vakit kaybetmemeye çalışacağız. Sadece Angola'ya odaklanacağız, ardından diğer maçlara konsantre olacağız. Uzun ve zor olacak ama biz hazırız. Bize güven veren şey bu iş ve size çalıştığımızı söyleyebilirim. Kim oynarsa oynasın, zihniyet örnek olmaya devam etmeli ve 90 dakika da olsa, 5 dakika da oynasa, oyuna girmese de herkes takıma bir şeyler katmaya hazır olmalı.'' ifadelerini kullandı.



''DELİLER GİBİ ÇALIŞIYORUM''



''34 yaşındasın, bunun son milli takım turnuvan olacağını mı düşünüyorsun?'' şeklinde gelen soruyu cevaplayan Feghouli, ''Bu fiziksel olarak nasıl hissettiğime bağlı. Bugün Afrika Kupası dışında hiçbir şeye odaklanmıyorum. Daha fazlasını düşünmek zor. Sona yaklaştığımı bilsem de spor salonunda deli gibi çalışıyorum. Çok disiplinliyim çünkü yeniden harika anlar yaşamak istiyorum. Milli takımın adrenalini başka hiçbir yerde bulamıyorum. Kendime bir son tarih belirlemedim. Ülkeme katkı sağlayabildiğim sürece buradayım.'' şeklinde konuştu.



Karagümrük'te sezonun ilk yarısına dair performansı hakkında da konuşan 34 yaşındaki yıldız isim konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Özellikle geçen sezon, sezon sonu birkaç maçta oynadığım dönem dışında pek fazla oynayamadım. Kış transfer döneminde çeşitli sebeplerden dolayı sözleşme imzaladım ve Andrea Pirlo da farklı sebeplerden dolayı beni oynatmadı. Bu sezon Afrika Uluslar Kupası'na kadar hemen hemen her maçta oynadım. Yani fiziksel olarak maçları bir araya getirebilmek zaman aldı. Ancak zamanla vücut doğal olarak buna alışır ve formuna geri döner. Sezon başında bana güvenen kulübüme teşekkür ediyor, sezonun ikinci yarısında daha iyi sonuçlar alacağımızı umuyorum.''