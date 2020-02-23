Sofiane Feghouli: 'Havaya girmeyeceğiz'

'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu."Çok iyi hazırlandık, hocamız bütün detaylarıyla bize rakibimizi anlattı; Fenerbahçe karşısında plana sadık kaldık, dominant oynadık ve daha da farklı kazanabilirdik. Bu galibiyet bizi destekleyen taraftarımıza armağan olsun""Ayaklarımız yere basacak, iyi bir galibiyet aldık ama havaya girmeye gerek yok! Önümüzde çok uzun bir yol var ve rakiplerimiz çok ciddi, son ana kadar savaşacağız"