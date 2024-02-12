Smith Jr.: "Takas edildim sanırken, GM arayınca rahatladım"

Brooklyn Nets guardı Dennis Smith Jr., takımın genel menajer yardımcısı Andy Birdsong'un kendisini takas edilmediğine dair güvence vermek için aradığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Smith Jr.: 'Takas edildim sanırken, GM arayınca rahatladım'
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12 Şubat 2024 14:39
Brooklyn Nets guardı Dennis Smith Jr., takımın genel menajer yardımcısı Andy Birdsong'un kendisini takas edilmediğine dair güvence vermek için aradığını söyledi.

Smith Jr., ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bir takas raporunda Toronto Raptors'a gideceğini belirten tweet'i gördüğünde, şoka uğradığını açıkladı.

Ancak sonrasında Smith, Birdsong'un bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına kendisini arayıp haber verdiğinde sakinleştiğini belirtti:

"Arkadaşımla telefondaydım. Spencer'ın nereye gideceğini de biliyordum. FaceTime yaparken gelen bildiride adımı gördüm ve 'Olamaz' deyip tıkladığımda, 'Dennis Smith Jr. Raptors'a takas oldu.' ifadesini gördüm.

Resmen midem bulanmıştı. Sonra 'Andy Birdsong' beni aradığında, kendi kendime 'Açamam bunu' demiştim. Açtığımda, Andy bana 'Hayır, hayır, hayır, bir yazım hatası olmuş, sorun yok, sen buradasın, endişelenme.' demişti."

NBA kariyerinde daha önce iki kez sezon ortasında takas edilme tecrübesini yaşamış olan Smith, Nets'te iyi performanslar sergileyerek iyi bir sezon geçirdi ve kendisine başarılı bir savunma oyuncusu olarak yer buldu.

26 yaşındaki oyuncu, sezonda 7.2 sayı, 3.5 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalarken, aynı zamanda %44.4 saha içi ve %28.4 üçlük isabetiyle oynuyor.

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