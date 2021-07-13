Slavia Prag Başkanı: 'Galatasaray ile anlaşamadık'

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile yaptığı Nicolae Stanciu transfer görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.



Tvrdik, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı." dedi.



Slavia Prag Başkanı, "Stanciu'yu satın almak isteyen kulüpler, önce bizimle anlaşmak zorundadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



SLAVIA PRAG 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ



Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon Euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon Euro bitirmekti.



Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.



