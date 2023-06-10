Slaven Bilic: 'Manchester City güçlü ama finalin favorisi olmaz'

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat futbol adamı Slaven Bilic, Inter ile Manchester City arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi.



"Nasıl bir final bekliyorsunuz?"



"Herkes Manchester City'yi favori olarak görüyor. Premier Lig'i ve FA Cup'ı kazandılar. Çok iyi oynuyorlar. Oyunu fazlasıyla domine eden bir takım. Hem fizik hem de teknik olarak çok güçlüler. İnanılmaz bir takım ve kilit oyuncularının hepsi çok formda. Ancak ben, 'Finallerin favorisi yoktur' diyen taraftayım. Final tek maç ve sadece teknikle kazanamazsınız. Baskıyla başa çıkmanız gerekiyor."



"Inter için neler söylersiniz?"



"Inter belki Serie A'da kötü bir dönem geçirdi ama doğru zamanda doğru formu yakaladı. İtalya'da lig hariç kupaları kazandılar. Savunma olarak iyi durumdalar. Defansın yanı sıra nasıl kontra atak yapacaklarını da biliyorlar. Çift forvet oynamaları avantaj olabilir ama mutlaka takım olarak şanslarının olması için iyi savunma yapmaları şart."



"Peki sizin favoriniz kim?"



"Manchester City'nin favori gösterilmesi doğal. Kazanmak için kağıt üzerinde her şeye sahipler. İlkay Gündoğan, şu anda takımın en iyi oyuncusu. Form olarak harika durumda. City'nin, Guardiola yönetiminde değişik bir oyun tarzı var. Stones, orta saha gibi. Rodri, savunmanın önünde kusursuza yakın. Solda Grealish ve sağda Bernardo Silva, kanatlarda en uçta duruyor. İkisinden birini durdurmak için Inter orta sahasından beklere destek gelse, bu kez orta alan boşalacak. Inter'in, iyi bir kaleci performansının yanı sıra City'ye karşı sabırlı ve hızlı oynaması lazım."



"Inter, Erling Haaland'ı durdurabilir mi?"



"Haaland'ı durdurabilirler tabii. Ama onu durdursanız, etrafındaki 2-3 oyuncu için ne yapacaksınız! Grealish, KevinDe Bruyne, İlkay... Bu kez Haaland, onlara boş alan yaratabilir. Ben, ekonomik anlamda da güçlü olan City'nin, önümüzdeki 3-5 yıl boyunca futbolu domine edeceğini düşünüyorum."



"Hakan Çalhanoğlu için yorumunuz nedir?"



"Harika ve çok yönlü bir futbolcu. Onu, Almanya'daki Hamburg döneminden tanıyorum. Harika frikikler ve şutlar atıyor. Orta sahanın solunda, sağında, 10 numarada oynayabiliyor. Defansif özellikleri de var. Stili olan komple bir oyuncu. Teknik olarak mükemmel. Koşuyor, mücadele ediyor ve taktik bilgisi de yüksek. Inter adına oyunu yönlendirebilen kilit isimlerden."





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