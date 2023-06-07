Slaven Bilic'in Celtic isteği!

Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapan ve adı zaman zaman Türk ekipleriyle anılan Slaven Bilic, Celtic'in başına geçmek istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoç ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Tottenham'a gitmesinin ardından Bilic'in Celtic'in başına geçmek istediği kaydedildi.
Talksport'a konuşan bir kaynak, "Elbette Slaven, Celtic'teki görevle çok ilgileniyor. Celtic, harika bir geleneği ve tarihi olan devasa bir kulüp. Bunlar Slaven için çok önemli şeyler. Everton'da oynarken, birçok İskoç oyuncuyla takım arkadaşıydı ve İskoç futbolu hakkında çok şey biliyor. Büyük rekabetler hakkında her şeyi biliyor, Londra, Moskova, Liverpool ve İstanbul'da birçok derbinin parçası oldu" dedi.
Slaven Bilic, kariyerinde; Hajduk Split, Hırvatistan U21 ve A Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.
Hırvat teknik adam, son olarak görev yaptığı Watford'dan 7 Mart 2023 tarihinde ayrılmıştı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoç ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Tottenham'a gitmesinin ardından Bilic'in Celtic'in başına geçmek istediği kaydedildi.
Talksport'a konuşan bir kaynak, "Elbette Slaven, Celtic'teki görevle çok ilgileniyor. Celtic, harika bir geleneği ve tarihi olan devasa bir kulüp. Bunlar Slaven için çok önemli şeyler. Everton'da oynarken, birçok İskoç oyuncuyla takım arkadaşıydı ve İskoç futbolu hakkında çok şey biliyor. Büyük rekabetler hakkında her şeyi biliyor, Londra, Moskova, Liverpool ve İstanbul'da birçok derbinin parçası oldu" dedi.
Slaven Bilic, kariyerinde; Hajduk Split, Hırvatistan U21 ve A Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.
Hırvat teknik adam, son olarak görev yaptığı Watford'dan 7 Mart 2023 tarihinde ayrılmıştı.
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