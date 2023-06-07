Slaven Bilic'in Celtic isteği!

Slaven Bilic'in, Ange Postecoglou'nun Tottenham'a gitmesinin ardından Celtic'in başına geçmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Slaven Bilic'in Celtic isteği!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2023 17:26
Türkiye'de Beşiktaş'ta görev yapan ve adı zaman zaman Türk ekipleriyle anılan Slaven Bilic, Celtic'in başına geçmek istiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, İskoç ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Tottenham'a gitmesinin ardından Bilic'in Celtic'in başına geçmek istediği kaydedildi.

Talksport'a konuşan bir kaynak, "Elbette Slaven, Celtic'teki görevle çok ilgileniyor. Celtic, harika bir geleneği ve tarihi olan devasa bir kulüp. Bunlar Slaven için çok önemli şeyler. Everton'da oynarken, birçok İskoç oyuncuyla takım arkadaşıydı ve İskoç futbolu hakkında çok şey biliyor. Büyük rekabetler hakkında her şeyi biliyor, Londra, Moskova, Liverpool ve İstanbul'da birçok derbinin parçası oldu" dedi.

Slaven Bilic, kariyerinde; Hajduk Split, Hırvatistan U21 ve A Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırdı.

Hırvat teknik adam, son olarak görev yaptığı Watford'dan 7 Mart 2023 tarihinde ayrılmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery