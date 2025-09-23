Skriniar: 'Vedalar her zaman üzücüdür'

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, Dinamo Zagreb karşılaşmasını kazanarak sarı-lacivertli camiaya pozitiflik katmak istediklerini aktardı.
"İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ"
Son zamanlarda alınan kötü sonuçlarla baş etmeleri gerektiğini vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Son iki maçta aldığımız sonuçlar ve performansımız istediğimiz gibi değildi. Ama bununla baş etmemiz gerekiyor. Yarın camiaya pozitiflik katmak için kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
"BU DURUMA ALIŞKINIZ"
Yarın güzel bir maç beklediğinin altını çizen Skriniar, "Dinamo Zagreb, Hırvatistan'ın en büyük kulübü ve çok iyi taraftarları var. Bu duruma alışkınız çünkü bizim stadyumumuzda da her zaman harika bir atmosfer oluyor." ifadelerini kullandı.
"VEDALAR HER ZAMAN ÜZÜCÜDÜR"
Milan Skriniar, Dinamo Zagreb maçına odaklanmak istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz, çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür. Ancak biz buradayız; antrenmanımızı yaptık ve maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Ama şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maça odaklanmak. Ondan sonra diğer konulara zaman kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"
Tecrübeli savunma oyuncusu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz."
