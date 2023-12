Skibbe'nin Japonya'daki başarısının arkasındaki Türk: Serhat Umar

Japonya 1. Futbol Ligi'nde (J1) Sanfrecce Hiroshima Teknik Direktörü Alman Michael Skibbe'nin başarısının arkasında, UEFA A Lisans sahibi, Bayburt kökenli antrenör Serhat Umar geliyor.



Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Skibbe, 2022 başında J1'de devraldığı Sanfrecce Hiroshima ekibiyle başarılı performans sergiliyor.



2022'deki ilk J1 sezonunda "Levain" Lig Kupasını kaldıran, aynı sezon "yılın antrenörü" seçilen Skibbe, 2023 sezonunu 3. bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) 2 turnuvasına katılmayı garantiledi.



Skibbe'nin Japonya'daki başarısının arkasında en büyük paylardan biri, takımda Alman hocanın "sağ kolu" olarak tanınan UEFA A Lisans sahibi, Bayburt kökenli bir aileye mensup Serhat Umar'a ait.



Sanfrecce Hiroshima'da Skibbe'nin yardımcı antrenörlüğü görevini yürüten 40 yaşındaki Umar, Japonya serüvenine yönelik duygu ve düşüncelerini, Tokyo gezisinde AA muhabirine anlattı.



Darmstadt Teknik Üniversitesinde makina mühendisliği bölümünü bitirdiğini kaydeden Umar, 2013 yılında Almanya'nın Hennef Futbol okulunda katıldığı UEFA A Lisans kursunu birincilikle bitirdiğini söyledi.



"Yeni bir macera"



Skibbe ile 2011-15'te Almanya Futbol Federasyonunun altyapı projesinde tanıştığını kaydeden Umar, bitirdiği mühendisliğin "analitik düşünme ile olasılık hesaplamada" mesleğine katkılarının altını çizdi.



Umar yardımcı antrenörlük kariyerinde Göztepe ve Akhisarspor'da Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ve Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da Kenan Koçak ile çalıştığını bildirdi.



Türkiye'den teklifler geldiği bir aşamada, "göze çok uzak, farklı bir dünya" diye nitelediği Japonya teklifine karşı Umar, ilk etapta "Acaba futbol piyasasında unutulur muyum" ön yargısı hissettiğini söyledi.



Skibbe'nin daveti üzerine "yeni bir macera" düşüncesiyle Mart 2022'de Sanfrecce Hiroshima'da göreve başladıklarını kaydeden Umar, Alman teknik direktörle "futbol mantalitelerinin uyuştuğunu" bildirdi.



Japonca öğrenmeye çalışıyor



Büyüdüğü Almanya ile şu an görev yaptığı Japonya'daki sosyal yaşantıyı kıyaslayan Umar, iki toplumun "kural sever" yapısına dikkati çekerek, Japon sosyal ilkelerine alışmakta zorluk hissetmediğini belirtti.



Umar, "Ancak en çok zorlandığım halkın, Japonca hariç dil bilmemesi ve İngilizce konuşulmaması. Bu konuda en başta iletişim sorunu oldu." diyerek, aşamalı şekilde Japonca öğrenmeye çalıştığını bildirdi.



Almanya'da büyümüş bir Japon futbol tercümanıyla Sanfrecce Hiroshima'ya birlikte geldiklerini kaydeden Umar, Alman hocanın verdiği direktifleri Japon tercüman vasıtasıyla takıma aktarabildiklerini kaydetti.



"Japonca okuması zor bir dil. Tercüman burada önemli" ifadesini kullanan Umar, "Bazen birebir tercüme edilmesi bazen dil yapıları sebebiyle futbol taktiğine göre 'istenilenin anlatılmasının' gerektiğini" söyledi.



Sporcuların "hata yapma korkusu"



Yardımcı antrenör olarak teknik ve taktiksel direktiflerin, takıma aktarılmasında yaşadıkları zorluklara değinen Umar, bu aşamada, Japon futbolcuların "hata yapma korkusu" yaşadığını gözlemlediğini anlattı.



"Bilgiye aç, disiplinli ve çalışma arzusuna sahip" şeklinde nitelediği Japon sporcuları yönetmenin keyifli olduğunu kaydeden Umar, buna karşın sporcuların "inisiyatif ve karar almakta" zorluk çektiğini belirtti.



Süreç içerisinde, küçük yaştan itibaren Japonlara "hatasız iş" baskısı uygulandığını fark ettiğini kaydeden Umar, "hata oyunu" diye nitelendirdiği futbolun ise "iyi yaptığına yüklenerek gelişeceğini" ifade etti.



Umar, "Örneğin şut çekmesi iyi ya da birebir de iyi, öyleyse ona yükleniyoruz. Ancak sol ayağı kötüyse, 'sol ayağına çalış ve sol ayağını daha iyi yap' derseniz, o zaman iyi yaptıklarını kenara bırakıyor." dedi.



Skibbe'nin başarısının, oyunculara öz güven aşılamasından kaynaklandığını kaydeden Umar, takımda "Skibbe'nin sağ kolu" olarak tanındığını ve Alman hocaya en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.



"Büyük yatırımlı kulüplere nazaran bütçe olarak Hiroshima son beşte"



Görev döneminde Skibbe'nin sezon içinde iki kez "J1 ayın antrenörü" ve 2022'de ise "J1 yılın antrenörü" seçildiğini kaydeden Umar, daha yüksek bütçeli popüler takımlarla, Sanfrecce Hiroshima'yı kıyasladı.



Umar, "Urawa, Kobe, Nagoya, Kawasaki gibi büyük yatırımlı kulüplere nazaran bütçe olarak Sanfrecce Hiroshima son beşte, ancak altyapıdan yetişen 8 oyuncu ilk 11'de ve takımda ofansif futbol oynatılıyor." dedi.



Takımla yıllık sözleşme yaptıklarını kaydeden Umar, "yeni bir futbol kültürü tanıdım" dediği Japonya'da çalışmaktan memnun olduğunu belirterek, Hiroshima'nın gelecek yıl "futbolda büyük başarı" beklediğini söyledi.



Umar, "Şehrin kalbine inşa edilen yeni Hiroshima 'Peace Wing' stadı bitiyor. Kulüp sahibi 2024'te çok başarılı bir sezon geçirmeyi istiyor. Takım ve kadro oluşturulması gerekli." dedi.



Stadyum ve soyunma odası



J1 ligini "değerli ve güçlü" bulduğunu kaydeden Umar, Avrupa ve Türkiye'de taraftar gruplarının, takım performanslarını etki edebildiğini ancak Japonya'da taraftarların "daha pozitif yönde" takımlarına destek verdiğini bildirdi.



Umar, "Stadyumlar dolu ve çok pozitif destekliyorlar. Takım yenilse de yense de berabere de kalsa maç sonunda alkışlanıyor. Siyasi en ufak bir şey görmedim. Ne zaman sahaya adım atsam hemen Türk bayrağı açılıyor." dedi.



Her maç sonucu karşısında futbolun bir spor olduğunu rahatlıkla hissedebildiğini kaydeden Umar, "Sporu resmen spor olarak hissedebiliyorsunuz ve bu bir antrenörün işine daha çok sarılmasına sebep oluyor." diye konuştu



Futbol kamuoyunda, "Japonya'da takımın mağlubiyeti hisseden ruh halinin, soyunma odasını yansımadığı" eleştirisine karşı Umar, "Onlar da insan. Berabere bile kaldığımızda futbolcuların moralleri bozuk oluyor." şeklinde konuştu.



Umar, "Ama ertesi gün her şey unutuluyor ve tekrar işlerine odaklanıyorlar. Bu konuda profesyoneller. Anında o şalteri çevirmesini iyi biliyorlar. Japon kültüründe yüksek sesle konuşma, küfür söz yok. Bu da büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.



Annesinin "patlıcan oturtmasını" özlüyor



Önceki kariyerine kıyasla erken uyandıklarını, sabah 06.00'da spor sonrası, şehre 1 saat mesafedeki tesislerde antrenman yaptıklarını aktaran Umar, rutin mesai sonrası döndüğü Hiroşima'da vakit geçirdiğini belirtti.



Hiroşima'da Türk olarak tanındığını kaydeden Umar, maçlar vasıtasıyla gezme imkanı bulduğu Japonya'daki toplumu "Bozulmamış bir dünya, sokaklar temiz, sesleri alçak, sözlüklerinde küfür yok." şeklinde anlattı.



Samuray ailesine mensup biriyle fotoğraf çektirdiğini belirten Umar, Japon mutfağında "çiğ olmadıkça kızartılan her balık" ile Hiroşima lezzetlerinden Okonomiyaki'nin vejetaryan türünü severek tükettiğini kaydetti.



Türkiye'deki kariyerinde, her uygun vakitte ailesini ziyaret fırsatını değerlendirdiğini dile getiren Umar, Japonya'nın uzaklığı nedeniyle, en çok İstanbul'daki annesi ile "patlıcan oturtması" yemeğini özlediğini ifade etti.



Umar, her yıl Şubat-Kasım arasında süren J1 sezonunun mevcut takvimine doğrultusunda, yılda 5 hafta izin kullandıklarını kaydederek bu süreyi, Almanya ve Türkiye'deki aile ziyaretlerine ayırdığını bildirdi.





