Sivasspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.



Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.



Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.



Sivasspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.





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