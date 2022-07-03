Sivasspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, hazırlıklarını Gerede ilçesindeki otelin sahasında yaptığı idmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra çabukluk çalışması gerçekleştirildi.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, 4 Temmuz Pazartesi yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, hazırlıklarını Gerede ilçesindeki otelin sahasında yaptığı idmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra çabukluk çalışması gerçekleştirildi.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, 4 Temmuz Pazartesi yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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