Sivasspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, hazırlıklarını Gerede ilçesindeki otelin sahasında yaptığı idmanla sürdürdü.



Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra çabukluk çalışması gerçekleştirildi.



Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.



Demir Grup Sivasspor, 4 Temmuz Pazartesi yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ