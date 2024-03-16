Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj'ın talipleri artıyor!

Sivasspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rey Manaj, kısa sürede kendisini kanıtladı. Kariyerinde Barcelona geçmişi de olan Arnavut futbolcu için daha önce Arap yarımadasından teklifler gelmişti. Gelen tekliflerin ise 3 milyon Euro bandında olduğu öne sürülmüştü. Fakat Kırmızı-Beyazlılar, bu rakamı düşük bulmuştu.



YENİ TEKLİFLERİN TUTARI YÜKSELDİ



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sivasspor'a yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak teklifin, 6 milyon Euro civarına yükseltildiği belirtildi. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, daha önce Manaj konusunda açıklama yapmıştı. Uygun, "Manaj'ı Fransa'dan ve İspanya'dan, Arabistan ve Katar'dan da isteyenler var. Sezon sonunda yönetimimiz gereğini yapacaktır. Bir fiyatı var 15 milyon Euro'dur" ifadelerini kullanmıştı.



MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI



Sivasspor'un da son teklifleri yetersiz bulması nedeniyle önerileri reddettiği öğrenildi. Bu arada Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın Şili ve İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.





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