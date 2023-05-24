Sivasspor'un eski oyuncusundan Türkiye itirafı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski oyuncusu Vitaliy Dyakov, Türkiye'deki futbol atmosferine dair çarpıcı sözler sarf etti.



"TÜRK LİGİ ÇOK DAHA İYİ"



Ülkesi basınına açıklamalarda bulunan Rus oyuncu, "Türkiye Ligi, Rusya Ligi'nin önünde, kesinlikle. Günümüzde Türk futbolunun oldukça gerisinde bulunuyoruz. Futbol, Türkiye'de çok büyük bir kültür. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birbiriyle oynadığı derbiler gerçekten çok farklı. Bir derbi gününde herhangi bir kafeye gittiğinizde her yerin dolu olduğunu görüyorsunuz. İstanbul'da veya Sivas'ta olmanız fark etmez. Genel olarak baktığınızda Türkiye'de futbola olan bakış bizimkinden de çok daha iyi." dedi.



"SİVAS KÜÇÜK BİR ŞEHİR"



Sivas'taki günlerini değerlendiren Dyakov, "Sivas küçük bir şehirdi. Yemek yiyebileceğiniz, nargile içebileceğiniz ve güzel vakit geçirebileceğiniz birkaç tane restoran bulunuyor. Bütün oyuncular ve teknik ekip aynı mekanda oturabiliyordu." ifadelerini kullandı.



Takım arkadaşlarının nargile içmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rus oyuncu, "İlk başta oyuncuların nargile içmesi tuhafıma gidiyordu ancak teknik direktörümüz bunu görüyordu ve problem etmiyordu. Türkiye'de maçlardan sonra nargile içmeye gidebilirsiniz, bu Rusya'da imkansız." sözlerini sarf etti.



34 yaşındaki Dyakov, son olarak Spartak Moskova 2'de forma giyerek 2022 yılında futbolu bırakmıştı.



