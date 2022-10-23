Sivasspor, serisini sürdüremedi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un, lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Süper Lig'de 9. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini aldı.



Bu maçın moraliyle UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. haftasındaki Ballkani maçına hazırlanan Sivasspor, Kosova temsilcisini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Sivas ekibi, ligin 10. haftasında da sahasında Giresunspor'u 3-0 yenerek, üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.



Kırmızı-beyazlı ekip, ligde cumartesi deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet serisini sürdüremedi.



Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında 31 Ekim Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.





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