Süper Lig'in 31. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Rey Manaj kaydetti. Rey Manaj, bu golle birlikte ligdeki 16. golünü attı.



Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 41'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı.



Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Azizbek'in vuruşunda, kaleci Sirigu topu kornere çeldi.



19. dakikada Uğur Çiftçi'nin sağ kanattan ortasında Appindangoye'nin kafa vuruşunda, kaleci Sirigu son anda topu kurtardı.



22. dakikada Salih Dursun'un sağ kanattan yaptığı ortada Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural çizgi üzerinde güçlüklü topu kontrol etti.



26. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken top Camara'nın önünde kaldı. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



31. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert vuruşunda, kaleci Sirigu topu uzaklaştırdı.



36. dakikada Emre Mor'un ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kalan Lasagna'nın kötü vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.



40. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Manaj, topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



66. dakikada Mendes'in sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle kurtardı.



74. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topla buluşan Eysseric'in vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



82. dakikada Eysseric'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mendes'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



84. dakikada Koita'nın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Manaj'ın vuruşunda, kaleci Sirigu topu kurtardı.



89. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj'ın vuruşunda, top kaleci Sirigu'nun sağından ağlara gitti: 1-0.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Turgut Doman, Esat Sancaktar, Ali Tuna



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 90+4 Alaaddin Okumuş), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, Charisis (Dk. 87 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 64 Kvet), Koita, Azizbek (Dk. 64 Njie), Manaj



VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Salih Dursun (Dk. 68 Nazım Sangere), Koray Günter, Veseli, Paoletti (Dk. 57 Rohden), Bertolacci, Emre Mor, Eysseric, Güven Yalçın (Dk. 57 Mendes), Lasagna (Markao)



Gol: Dk. 89 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Bertolacci, Dk. 71 Eysseric, Dk. 75 Koray Günter, Veseli (Maç bittikten sonra) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 76 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor)





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