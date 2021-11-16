Sivasspor, Oğuzhan Özyakup'u istiyor

Sivasspor, ara transfer dönemi öncesi kolları sıvadı. Kırmızı-Beyazlılar'ın ilk hedefinin Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi.



Sezon başında da 29 yaşındaki futbolcu için Kartal'ın kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Yiğidolar, Ocak ayında transferi bitirmeyi hedefliyor. Sivasspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği deneyimli oyuncu için şartları zorlayacak.





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