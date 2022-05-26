Sivasspor, kupayı kazanan 16. takım oldu

Kayserispor'u 3-2 mağlup edip Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, tarihte kupayı müzesine götüren 16. takım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, kupayı kazanan 16. takım oldu
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26 Mayıs 2022 23:59
Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.

Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

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