Sivasspor, kupayı kazanan 16. takım oldu

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan 16. takım olarak kayıtlara geçti.



Kupada daha önce Galatasaray 18, Beşiktaş 10, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez mutlu sona ulaştı.





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